中通盈利大增 物流景氣回暖

A、H股指數昨日先升後跌，惟內地股市出現利淡訊號，小心中資股會受牽連。至於跟A股指數同樣受制牛熊分界綫的中通快遞（02057），未來盈利可望恢復兩成以上增長，尤見內地物流景氣指數升至今年高位，行業走出

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