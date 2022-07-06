中通盈利大增 物流景氣回暖 名家專區 2022/07/06 分享： 分享： A、H股指數昨日先升後跌，惟內地股市出現利淡訊號，小心中資股會受牽連。至於跟A股指數同樣受制牛熊分界綫的中通快遞（02057），未來盈利可望恢復兩成以上增長，尤見內地物流景氣指數升至今年高位，行業走出 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 2022/07/05 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 中字股實力談 - 潤醫併購醫院 盈利穩定增長 2022/07/05 潤醫併購醫院 盈利穩定增長 中字股實力談 - 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 2022/07/04 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 中字股實力談 - 國企浴火後 下半年重生 2022/07/02 國企浴火後 下半年重生 中字股實力談 - 潤啤不算貴PE低同業 2022/07/01 潤啤不算貴PE低同業 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中通快遞—SW（02057） 人民幣 板塊