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中通盈利大增 物流景氣回暖

名家專區 2022/07/06

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A、H股指數昨日先升後跌，惟內地股市出現利淡訊號，小心中資股會受牽連。至於跟A股指數同樣受制牛熊分界綫的中通快遞（02057），未來盈利可望恢復兩成以上增長，尤見內地物流景氣指數升至今年高位，行業走出

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 中通快遞—SW（02057） 人民幣 板塊

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中金頭肩底 目標看19元

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