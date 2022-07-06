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施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增

名家專區 2022/07/06

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人們正在為全球經濟是否將步向衰退感到憂慮，而背後亦有理據支持他們的想法，但若導致價格上漲的因素並不在決策者可控範圍內，情況又會如何呢？

能源價格升幅已逾40%

我們已有頗長時間沒有看到像現在這樣生活質素受

...

撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 名家觀點

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