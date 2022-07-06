施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 名家專區 2022/07/06 分享： 分享： 人們正在為全球經濟是否將步向衰退感到憂慮，而背後亦有理據支持他們的想法，但若導致價格上漲的因素並不在決策者可控範圍內，情況又會如何呢？ 能源價格升幅已逾40% 我們已有頗長時間沒有看到像現在這樣生活質素受 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 2022/07/05 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 2022/07/01 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 2022/06/30 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 2022/06/29 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 2022/06/28 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 疫情 中國 經濟 美國 通脹 債券 食品 烏克蘭 經濟衰退 羅斯