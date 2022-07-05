澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪

澳洲央行連續第3個月加息，現金利率加至1.35厘，加幅與上月一樣為0.5厘，幅度合符市場預期。澳洲政府換屆之後，央行已經兩度加息，新財長查默斯（Jim Chalmers）表示，澳洲民眾必須接受現實，這不會是今年最後一次加息，大家今年需要面對困難的環境，尤其是一眾業主。

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