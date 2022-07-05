澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 國際 22:52 2022/07/05 分享： 分享： 澳洲央行連續第3個月加息，現金利率加至1.35厘，加幅與上月一樣為0.5厘，幅度合符市場預期。澳洲政府換屆之後，央行已經兩度加息，新財長查默斯（Jim Chalmers）表示，澳洲民眾必須接受現實，這不會是今年最後一次加息，大家今年需要面對困難的環境，尤其是一眾業主。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英催谷生育率 不生仔稅熱議 2022/07/04 英催谷生育率 不生仔稅熱議 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 你可能感興趣 英催谷生育率 不生仔稅熱議 22:25 2022/07/04 英催谷生育率 不生仔稅熱議 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 22:59 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 同是北約東擴 普京卻不還手？ 14:41 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 最新專欄文章 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 澳洲 海外物業 經濟 貨幣政策 經濟數據表現 加息 澳洲央行 樓價 CPI 通脹