有消息指，美國最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，加上國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫通話，令到港股昨日高開。

但內地A早段表現疲軟，而且美國雖可能取消部分關稅，可是美方或啟動補貼行為調查及提高科技

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