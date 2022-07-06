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釩電池概念冒起

名家專區 2022/07/06

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有消息指，美國最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，加上國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫通話，令到港股昨日高開。

但內地A早段表現疲軟，而且美國雖可能取消部分關稅，可是美方或啟動補貼行為調查及提高科技

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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