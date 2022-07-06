釩電池概念冒起 名家專區 2022/07/06 分享： 分享： 有消息指，美國最快本周宣布取消對部分中國貨加徵關稅，加上國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫通話，令到港股昨日高開。 但內地A早段表現疲軟，而且美國雖可能取消部分關稅，可是美方或啟動補貼行為調查及提高科技 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 醫療電力股重拾動力 2022/07/05 醫療電力股重拾動力 交易講場 - 商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動 2022/07/04 商湯騰訊後 阿里大戶亦「搬貨」異動 交易講場 - 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 2022/07/02 3類基金成資金樂土 半年吸2.8萬億 交易講場 - 港股半年結點評 2022/07/01 港股半年結點評 交易講場 - 港股高位整固 新能源車股伺機買 2022/06/30 港股高位整固 新能源車股伺機買 中國 港股 人民幣 新能源 概念 劉鶴 耶倫 國家能源局 上海電氣（02727） 新天綠色能源（00956）