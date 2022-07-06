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澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端

名家專區 2022/07/06

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澳洲央行連續第3個月加息，現金利率加至1.35厘，加幅與上月一樣為0.5厘，幅度合乎市場預期。澳洲政府換屆之後，央行已經兩度加息，新財長查默斯表示，澳洲民眾必須接受現實，這不會是今年最後一次加息，大家

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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樓價 通脹 澳洲 澳洲央行 澳元 銀行

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