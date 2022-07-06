澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 名家專區 2022/07/06 分享： 分享： 澳洲央行連續第3個月加息，現金利率加至1.35厘，加幅與上月一樣為0.5厘，幅度合乎市場預期。澳洲政府換屆之後，央行已經兩度加息，新財長查默斯表示，澳洲民眾必須接受現實，這不會是今年最後一次加息，大家 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 國金札記 - 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 樓價 通脹 澳洲 澳洲央行 澳元 銀行