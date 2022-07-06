李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 名家專區 2022/07/06 分享： 分享： 今次特首李家超上場，行政會議即一刀切把高中低級公務員劃一加薪2.5%。有人問：如果加薪方案由上屆特首林鄭月娥拍板，結果會不一樣嗎？有官場中人指，應該都是近似的方案，但今屆政府就果斷拍板。 倘加幅太高 社 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望 今日 公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望 你可能感興趣 公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望 今日 01:00 公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望 最新專欄文章 有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 2022/07/05 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 2022/07/04 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 2022/07/02 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 2022/07/01 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 2022/06/30 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 林鄭月娥 李家超 公務員事務局 楊何蓓茵 薪酬待遇 傅流螢 退休金 退休