  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？

名家專區 2022/07/06

分享：

分享：

今次特首李家超上場，行政會議即一刀切把高中低級公務員劃一加薪2.5%。有人問：如果加薪方案由上屆特首林鄭月娥拍板，結果會不一樣嗎？有官場中人指，應該都是近似的方案，但今屆政府就果斷拍板。

倘加幅太高 社

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

相關文章

公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望
今日
公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望

你可能感興趣

公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望
今日 01:00
公僕劃一加薪2.5% 商會稱合理工會失望

最新專欄文章

有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？
2022/07/05
新行會今首開會 公僕加薪有好消息？
有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次
2022/07/04
李家超首開高層「集思會」 揭施政優次
有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義
2022/07/02
「50年不變」走到一半 習講話具3意義
有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？
2022/07/01
習4場大合照 對港政經有何啟示？
有政戲 - 高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意
2022/06/30
高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意
林鄭月娥 李家超 公務員事務局 楊何蓓茵 薪酬待遇 傅流螢 退休金 退休

下一篇文章

薪酬與表現掛鈎 公僕要交出結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拆解商湯暴瀉之謎
拆解商湯暴瀉之謎
聯通小注收集 再無大跌空間
聯通小注收集 再無大跌空間
投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息!
優先考慮一年派兩次股息!
透視中港美 - IPO水瓜打狗 港交所再抖抖
IPO水瓜打狗 港交所再抖抖
選股情報 - 見身郁唔見米白
見身郁唔見米白
有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？
新行會今首開會 公僕加薪有好消息？