李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？

今次特首李家超上場，行政會議即一刀切把高中低級公務員劃一加薪2.5%。有人問：如果加薪方案由上屆特首林鄭月娥拍板，結果會不一樣嗎？有官場中人指，應該都是近似的方案，但今屆政府就果斷拍板。

倘加幅太高 社

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