好股超賣後買入良機! 名家專區 02:30 2022/07/06 分享： 分享： 美股周一休假，各地股市當天普遍上升，樂觀情緒延續至周二亞太區股市，盡管澳洲央行宣布加息0.5厘，但在預期之內，澳股指收市仍稍為上升，而韓日股市均表現良佳。不過，中港股市保持審慎，上證指數收市輕微回落 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息! 2022/07/05 優先考慮一年派兩次股息! 投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！ 2022/07/01 「一帶一路股」進入收成期！ 投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！ 2022/06/29 半年穩收16厘超高股息！ 投資坐標 - 派息取向有辣有不辣! 2022/06/28 派息取向有辣有不辣! 投資坐標 - 超高息超高增長包包股！ 2022/06/24 超高息超高增長包包股！ 鷹美(國際)（02368） 華新手袋國際控股（02683） 東方表行（00398） A股 美股 理文化工（00746） 派息 港股 盈喜 個股分析