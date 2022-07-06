好股超賣後買入良機!

美股周一休假，各地股市當天普遍上升，樂觀情緒延續至周二亞太區股市，盡管澳洲央行宣布加息0.5厘，但在預期之內，澳股指收市仍稍為上升，而韓日股市均表現良佳。不過，中港股市保持審慎，上證指數收市輕微回落

...