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好股超賣後買入良機!

名家專區 02:30 2022/07/06

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美股周一休假，各地股市當天普遍上升，樂觀情緒延續至周二亞太區股市，盡管澳洲央行宣布加息0.5厘，但在預期之內，澳股指收市仍稍為上升，而韓日股市均表現良佳。不過，中港股市保持審慎，上證指數收市輕微回落

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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