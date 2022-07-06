【英資銀行齊挫】滙豐渣打齊大跌 市場憂慮豈止英鎊下瀉?（第二版）

英國財相為首兩名內閣大臣昨同日辭職，令首相約翰遜的防疫派對門餘波再成市場關注焦點。政治、經濟憂慮夾擊下，英鎊滙價昨單日急瀉1.8%，兌美元一舉失守1.2關，拖累滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 兩大以英國為總部的銀行股，今早分別大跌約3%及4%，午後續於近低位徘徊。

英鎊急瀉直接影響銀行在英國市場的英鎊收入，兌換為美元入帳金額。股滙投資界更擔心的是，在英國面對超高通脹及急加息環境，經濟面臨重重挑戰環境下，政局不穩只會進一步削弱政府帶領經濟走出困境的公信力。英國除了是滙豐、渣打總部外，亦為其主要市場之一，若英國經濟急轉直下以至陷入衰退，兩行以經濟前景作評估基礎的「預期信貸虧損」（ECL）勢大增，削弱兩行今、明盈利表現。

滙豐股價今早低開約1.5%，早段跌幅不斷擴大，低見48.6元，大跌逾4%。滙豐中午收報48.9元，仍跌近4%；渣打亦大跌近3%，低見55.8元，中午收報55.95元。

兩大以英國為總部的國際銀行股今早大跌，解發點是英國財相辛偉誠及衞生大臣賈偉德昨同日辭職，以示對首相約翰遜繼續執政的不滿。執政保守黨早前就約翰遜防疫派對門事件提不信任動議，最終未獲通過，約翰遜保住首相職位，但反對力量仍在不斷發酵，為英國政局更添不明朗因素。

消息拖累英鎊昨單日大跌約1.8%，兌美每美跌穿1.19關，兌港元亦跌穿9.34水平。英國為滙豐主要市場之一，2021年稅前盈利貢獻約52億美元，佔比近28%。英鎊下跌自然拖低兌換回美元入帳的盈利金額。

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更值得注意的是，英國經濟本已受超高通脹及急加息打擊，近日鐵路工人罷工爭取加薪更有向其他行業蔓延迹象，經濟前景本已不容樂觀。英國5月CPI通脹升至9.1%，創40年新高。為遏高通脹，英倫銀行至今5度加息合共1.25厘，但預告通脹或進一步升上11%才見頂。

超高通脹及持續加息本已令英國經濟陷入衰退風險大增，再加上政局不穩，財相陣前易帥，情況更令人憂慮。須知滙豐及渣打等國際銀行股，按國際會計準則需以經濟前景評估為貸款組合作「預期信貸虧損」(ECL）撥備，若英國經濟前景急轉直下，滙豐、渣打須作鉅額ECL撥備，今、明兩年前景盈利難望樂觀。

2020年疫情衝擊下，滙豐全年ECL撥備達88.2億美元，當中英國市場撥備約佔一半。若今年超高撥備重現，滙豐盈利及派息前景同樣難以樂觀。

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