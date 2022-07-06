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【三季度展望】中銀從4大方向評內銀業經營情況

研究報告 18:36 2022/07/06

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二季度以來，中國銀行業受金融監管促進發展和防範風險，為銀行業穩增長保鴐護航，但隨全球經濟增長乏力加大，加上俄烏沖突不確定性影響，三季度全球銀行業發展如何？中銀報告認為指出3大要點，並解構行業經營情況。

三季度點評重點：

  • 全球經濟增速下滑，銀行業經營環境的不確定性有所上升，規模擴張速度保持平穩，盈利出現分化，可能面臨新的風險。
     
  • 中國宏觀經濟總體向好的態勢不改，銀行業經營穩健、規模持續增長，盈利水平保持高基數下的穩步提升，資產質量良好。


三季度全球銀行業發展，想了解更多中銀點評，詳按下圖了解：

    點擊圖片放大
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    +6

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

1）規模擴張速度保持平穩，新興市場增速較快；
2）盈利增長壓力較大；且出現明顯分化；
3）資產質量整體可控，但風險因素猶存；
4）資本狀況穩中向好，為風險抵御夯實基礎。

（持續更新）

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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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