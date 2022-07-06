空置樓面逼近千萬呎  甲廈租金跌勢未止

甲廈空置樓面再創新高，而供應下半年陸續殺到，若香港未能落實與外地進一步通關，新需求持續偏弱，恐怕甲廈租金下跌幅度進一步擴大。據世邦魏理仕最新數據，整體甲廈空置率持續偏高，第二季升 0.3 個百份點至 11.9%，為 2003 年第三季以來的最高，中環空置率升至8.2%，而值得留意，是除了中環外，其餘港九各主要商區，空置率已突破10%。

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