空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 名家專區 14:13 2022/07/06 分享： 分享： 甲廈空置樓面再創新高，而供應下半年陸續殺到，若香港未能落實與外地進一步通關，新需求持續偏弱，恐怕甲廈租金下跌幅度進一步擴大。據世邦魏理仕最新數據，整體甲廈空置率持續偏高，第二季升 0.3 個百份點至 11.9%，為 2003 年第三季以來的最高，中環空置率升至8.2%，而值得留意，是除了中環外，其餘港九各主要商區，空置率已突破10%。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 你可能感興趣 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 16:07 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 新商廈搶客戰 01:00 2022/07/04 新商廈搶客戰 最新專欄文章 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 專家樓論 - 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 專家樓論 - 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 專家樓論 - 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 物業出租 空置率 疫情 中環 世邦魏理仕 商廈