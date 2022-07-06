  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

任澤平：豬周期的邏輯與展望（第一版）

財金猛人追蹤 15:52 2022/07/06

分享：

分享：

任澤平判斷，從3至4年一輪的豬周期看，2022年4月豬周期二次築底，當前或已進入新一輪豬周期的築底上行期，這與產能去化時間規律相印證。預計未來價格溫和上漲，但不具備快速大幅上行的條件，主因產能去化程度不深、且處於歷史相對高位，疊加保供穩價措施出台，未來漲幅取決於產能去化程度。

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

任澤平指出，2021年11月至今，豬價進入「W」築底階段，邊際企穩。2022年4月為第二次築底，22省市豬肉均價從4月低點18.92元/千克漲到7月1日24.21元/千克，漲幅28.0%。生豬期貨價格亦從4月底16080元/噸漲至7月4日22755元/噸，漲幅41.5%。

豬周期的產生

豬周期是生豬生產和豬肉銷售過程中的價格周期性波動現像。豬肉價格上漲時，養殖戶會擴大產能，增加能繁母豬，育肥成熟後生豬出欄量增加，豬肉供給增加，價格下降。養殖戶觀察到豬肉價格下降，減少產能，周而復始。豬的生產周期決定了一輪完整的豬周期歷時3至4年。

中國的養殖業以農戶散養為主，生產者同質程度較高，行業集中度低，單個生產者對市場價格的影響力較弱，更容易「追漲殺跌」。近年來，中國推行了規模化養殖策略，鼓勵養殖廠擴大產能，同時不斷縮小普通養殖戶的規模。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

回顧上輪豬周期

2006年以來，中國大致經歷了四輪「豬周期」，主要有以下特點：

  • 下行時間略長於上行時間，主因下行階段利潤雖有下行，但只要未虧損，養殖戶退出的意願不強；
  • 每輪豬周期均伴隨疫病助推；
  • 規模化和技術進步導致需要的能繁母豬和生豬存欄量下降，新一輪豬周期產能恢復後對應的存欄量將低於前期。

上輪豬周期為2018年中至2022年4月，歷時近4年，目前「W」型底已經出現。本輪豬肉價格受到非洲豬瘟、環保限產政策、豬周期內生上漲動能、規模化養殖等多重因素影響，呈現出漲幅大，速度快等特點，價格上漲幅度為歷次豬周期之最，堪稱「超級豬周期」。

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 財金猛人追蹤

相關文章

【中期前瞻】兩大行業有睇頭（不斷更新）
今日
【中期前瞻】兩大行業有睇頭（不斷更新）
【季度展望】中銀評三季度全球銀行業發展
今日
【季度展望】中銀評三季度全球銀行業發展
第三季十大焦點股
2022/07/04
第三季十大焦點股

你可能感興趣

【中期前瞻】兩大行業有睇頭（不斷更新）
今日 15:55
【中期前瞻】兩大行業有睇頭（不斷更新）
【季度展望】中銀評三季度全球銀行業發展
今日 13:48
【季度展望】中銀評三季度全球銀行業發展
第三季十大焦點股
00:01 2022/07/04
第三季十大焦點股

最新專欄文章

任澤平：當下不投新能源 就像20年前沒買房（第三版）
2022/07/01
任澤平：當下不投新能源 就像20年前沒買房（第三版）
【美國經濟】末日博士魯賓尼：美國「非常接近」衰退
2022/06/25
【美國經濟】末日博士魯賓尼：美國「非常接近」衰退
【星級分析師】任澤平：機會之門經已打開！（第二版）
2022/06/11
【星級分析師】任澤平：機會之門經已打開！（第二版）
【星級名家】任澤平歸納中國經濟十大規律（第三版）
2022/06/04
【星級名家】任澤平歸納中國經濟十大規律（第三版）
【冠軍分析師】張憶東評美股 衰退熊市或在劫難逃
2022/05/31
【冠軍分析師】張憶東評美股 衰退熊市或在劫難逃
中國市場 市場動向 任澤平 豬肉 非洲豬瘟 豬價 銷售 行業 中國

下一篇文章

【大行點評】摩通最看好哪2隻公用股？（附息率比較）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【對沖基金之王】達里奧搵出俄烏戰事真輸家 橋水下一輪沽空目標現身？
【對沖基金之王】達里奧搵出俄烏戰事真輸家 橋水下一輪沽空目標現身？
【大行點評】摩通最看好哪2隻公用股？（附息率比較）
【大行點評】摩通最看好哪2隻公用股？（附息率比較）
【星級名家】曾淵滄：拆解商湯暴瀉之謎（一文盡覽不斷更新）
【星級名家】曾淵滄：拆解商湯暴瀉之謎（一文盡覽不斷更新）
【受惠加息】「基金教父」雷賢達 評滙豐派息前景
【受惠加息】「基金教父」雷賢達 評滙豐派息前景
【美股下半年前瞻】經濟衰退續困擾 宜沉着氣應戰
【美股下半年前瞻】經濟衰退續困擾 宜沉着氣應戰
【通脹Vs衰退】摩通：惜售通脹掛鈎資產 續建議「增持」長建及電能
【通脹Vs衰退】摩通：惜售通脹掛鈎資產 續建議「增持」長建及電能