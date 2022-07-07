任澤平：豬周期的邏輯與展望（第三版）

任澤平判斷，從3至4年一輪的豬周期看，2022年4月豬周期二次築底，當前或已進入新一輪豬周期的築底上行期，這與產能去化時間規律相印證。預計未來價格溫和上漲，但不具備快速大幅上行的條件，主因產能去化程度不深、且處於歷史相對高位，疊加保供穩價措施出台，未來漲幅取決於產能去化程度。

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任澤平指出，2021年11月至今，豬價進入「W」築底階段，邊際企穩。2022年4月為第二次築底，22省市豬肉均價從4月低點18.92元/千克漲到7月1日24.21元/千克，漲幅28.0%。生豬期貨價格亦從4月底16080元/噸漲至7月4日22755元/噸，漲幅41.5%。

豬周期的產生

豬周期是生豬生產和豬肉銷售過程中的價格周期性波動現像。豬肉價格上漲時，養殖戶會擴大產能，增加能繁母豬，育肥成熟後生豬出欄量增加，豬肉供給增加，價格下降。養殖戶觀察到豬肉價格下降，減少產能，周而復始。豬的生產周期決定了一輪完整的豬周期歷時3至4年。

中國的養殖業以農戶散養為主，生產者同質程度較高，行業集中度低，單個生產者對市場價格的影響力較弱，更容易「追漲殺跌」。近年來，中國推行了規模化養殖策略，鼓勵養殖廠擴大產能，同時不斷縮小普通養殖戶的規模。

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回顧上輪豬周期

2006年以來，中國大致經歷了四輪「豬周期」，主要有以下特點：

下行時間略長於上行時間，主因下行階段利潤雖有下行，但只要未虧損，養殖戶退出的意願不強；

每輪豬周期均伴隨疫病助推；

規模化和技術進步導致需要的能繁母豬和生豬存欄量下降，新一輪豬周期產能恢復後對應的存欄量將低於前期。

上輪豬周期為2018年中至2022年4月，歷時近4年，目前「W」型底已經出現。本輪豬肉價格受到非洲豬瘟、環保限產政策、豬周期內生上漲動能、規模化養殖等多重因素影響，呈現出漲幅大，速度快等特點，價格上漲幅度為歷次豬周期之最，堪稱「超級豬周期」。

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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