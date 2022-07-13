【投資展望】宏利投資管理：內房因城施策 助中國經濟回穩（一文盡覽）

一文盡覽機構對2022下半年投資市場的看法：

宏利投資管理：內房因城施策 助中國經濟回穩

宏利投資管理發表對宏觀經濟展望，指出在中國，由於採取「動態清零」政策，令中國今年經濟增長達到5.5%目標的難度增加，不過，隨着政治局承諾加大政策支持力度，更多城市宣布放寬房地產政策，對經濟放緩來説都是利好消息，預期下半年中央政府或會推出更多有助刺激中國房地產行業的措施。

雖然中央或推更多刺激內房的措施，但該行認為在眾多板塊當中，內房並不吸引，建議投資者選擇其他更有增長前景的板塊來投資，如工業板塊。

該行看好電動車行業的發展，指出首4大電動車電池及儲能系統（Energy Storage Systems，ESS）公司均在亞洲，市佔率達到80%。該行看好行業的長遠增長潛力，而且不受經濟周期影響。

在環球經濟展望方面，該行認為2022年環球經濟增長將顯著放緩，隨著全球國內生產總值（GDP）低於趨勢且槓桿率達到紀錄水平，投資者應嚴選最不容易受潛在供應衝擊影響的經濟體。在亞太區，宏利投管認為馬來西亞、越南、台灣、澳洲和新西蘭將會成為食品及能源和潛在流動性衝擊中的最大得益者。

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摩根資管許長泰：政策利好中港股市估值重估

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰發表評論指，在聯儲局加大力度收緊貨幣政策的環境下，美國經濟步入衰退的機率正在增加，雖然如此，美國的消費數據仍然向好，而低失業率亦有助抵銷通脹上升對個人消費的影響。

對於美國經濟狀況，他認為有兩點可以留意，包括美國房屋市場因應利率上升而開始出現冷卻跡象，以及企業開支的變化。

許長泰相信，美國整體通脹正以緩慢的速度回落，相信能源價格、汽車價格及政府補貼等影響通脹的因素將在今年下半年消除。

不過，部分影響通脹的因素則須更長的時間去消化，如住屋成本，而企業亦會將成本轉嫁給消費者。該行估計，美國通脹（核心個人消費支出）將在第四季回落至4%水平，但仍高於聯儲局目標的2%水平。

下半年中國市場展望方面，因應中央加大力度穩經濟，相信人行政策亦具寬鬆的空間，同一時間，其他主要環球央行...........

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柏瑞投資：中港股市估值吸引

柏瑞投資（PineBridge Investments）舉辦網上投資展望會議，柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資組合經理陳欣欣表示，自中國在6月底宣布縮短入境隔離日數後（由21日隔離減至10日），明顯看到在網上搜尋旅遊、出行的人數增加，反映中國居民的出行意欲高漲，需求仍然強勁，相信有利經濟復甦。

此外，她對香港及內地股市看法亦正面，認為兩地股市估值偏低，當經濟開始復甦時，將對股市構成支持，企業盈利增長亦有改善空間。陳欣欣相信，香港已基本達到群體免疫，相信未來將逐步開放，料中國內地亦將慢慢逐步對外開放。

對於中國經濟方面，柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明認為，中國的復甦之路並不一致，消費的復甦步伐將較落後，不過他相信在內地加大力度推刺激經濟措施的情況下，中國經濟將穩步恢復增長。

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DWS（德意志資產管理）：美國或最快年底出現溫和衰退

隨着各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，全球經濟無疑將顯著降温——除非緊縮貨幣政策開始放鬆。DWS不排除美國在2022年底和2023年初出現溫和衰退。

鑑於中央銀行採取更激進的政策，DWS上調對加息路徑預測，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5厘——高於「中性」利率，非常接近甚至達到加息週期的高峰。同時，DWS預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

在DWS的基本情景預測中，預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

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