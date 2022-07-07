【投資展望】摩根資管許長泰：政策利好中港股市重估（一文盡覽）

一文盡覽機構對2022下半年投資市場的看法：

摩根資管許長泰：政策利好中港股市估值重估

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰發表評論指，在聯儲局加大力度收緊貨幣政策的環境下，美國經濟步入衰退的機率正在增加，雖然如此，美國的消費數據仍然向好，而低失業率亦有助抵銷通脹上升對個人消費的影響。

對於美國經濟狀況，他認為有兩點可以留意，包括美國房屋市場因應利率上升而開始出現冷卻跡象，以及企業開支的變化。

許長泰相信，美國整體通脹正以緩慢的速度回落，相信能源價格、汽車價格及政府補貼等影響通脹的因素將在今年下半年消除。

不過，部分影響通脹的因素則須更長的時間去消化，如住屋成本，而企業亦會將成本轉嫁給消費者。該行估計，美國通脹（核心個人消費支出）將在第四季回落至4%水平，但仍高於聯儲局目標的2%水平。

下半年中國市場展望方面，因應中央加大力度穩經濟，相信人行政策亦具寬鬆的空間，同一時間，其他主要環球央行...........

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柏瑞投資：中港股市估值吸引

柏瑞投資（PineBridge Investments）舉辦網上投資展望會議，柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資組合經理陳欣欣表示，自中國在6月底宣布縮短入境隔離日數後（由21日隔離減至10日），明顯看到在網上搜尋旅遊、出行的人數增加，反映中國居民的出行意欲高漲，需求仍然強勁，相信有利經濟復甦。

此外，她對香港及內地股市看法亦正面，認為兩地股市估值偏低，當經濟開始復甦時，將對股市構成支持，企業盈利增長亦有改善空間。陳欣欣相信，香港已基本達到群體免疫，相信未來將逐步開放，料中國內地亦將慢慢逐步對外開放。

對於中國經濟方面，柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明認為，中國的復甦之路並不一致，消費的復甦步伐將較落後，不過他相信在內地加大力度推刺激經濟措施的情況下，中國經濟將穩步恢復增長。

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DWS（德意志資產管理）：美國或最快年底出現溫和衰退

隨着各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，全球經濟無疑將顯著降温——除非緊縮貨幣政策開始放鬆。DWS不排除美國在2022年底和2023年初出現溫和衰退。

鑑於中央銀行採取更激進的政策，DWS上調對加息路徑預測，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5厘——高於「中性」利率，非常接近甚至達到加息週期的高峰。同時，DWS預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

在DWS的基本情景預測中，預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

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