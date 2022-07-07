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【投資展望】柏瑞投資：中港股市估值吸引（一文盡覽）

財金猛人追蹤 07:28 2022/07/07

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一文盡覽機構對2022下半年投資市場的看法：

柏瑞投資：中港股市估值吸引

柏瑞投資（PineBridge Investments）舉辦網上投資展望會議，柏瑞投資亞洲（日本除外）股票投資組合經理陳欣欣表示，自中國在6月底宣布縮短入境隔離日數後（由21日隔離減至10日），明顯看到在網上搜尋旅遊、出行的人數增加，反映中國居民的出行意欲高漲，需求仍然強勁，相信有利經濟復甦。

此外，她對香港及內地股市看法亦正面，認為兩地股市估值偏低，當經濟開始復甦時，將對股市構成支持，企業盈利增長亦有改善空間。陳欣欣相信，香港已基本達到群體免疫，相信未來將逐步開放，料中國內地亦將慢慢逐步對外開放。

對於中國經濟方面，柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管、亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明認為，中國的復甦之路並不一致，消費的復甦步伐將較落後，不過他相信在內地加大力度推刺激經濟措施的情況下，中國經濟將穩步恢復增長。

-----------

DWS（德意志資產管理）：美國或最快年底出現溫和衰退

隨着各國央行明確將對抗通脹列為優先事項，全球經濟無疑將顯著降温——除非緊縮貨幣政策開始放鬆。DWS不排除美國在2022年底和2023年初出現溫和衰退。

鑑於中央銀行採取更激進的政策，DWS上調對加息路徑預測，預計美國政策利率年底將高達3.25-3.5厘——高於「中性」利率，非常接近甚至達到加息週期的高峰。同時，DWS預計歐洲央行將在12個月內將存款利率上調至2厘，再融資利率則上調至2.5厘。

在DWS的基本情景預測中，預計今年歐元區的經濟增長接近3%，而美國今年增長可能放緩至僅2%，明年則可能放緩至0.8%。如果俄羅斯天然氣供應完全中斷（並且沒有採取補償措施），預計歐元區今年的增長率將僅達到2%，2023年將下降1.4%。

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撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : 名家看法

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