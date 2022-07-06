【憧憬降關稅】瑞銀汪濤料中國出口增速可升4個百分點

美國啟動對華關稅複審程序，美國總統拜登表示，正在評估美國從中國進口商品所加徵的關稅，並考慮下調部分關稅；同時，美國對華301調查加徵關稅，也即將陸續面臨4年期限。

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瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指，假設美國取消對中國加徵關稅，中國產品對美國進口的市場份額將逐漸恢復至關稅開徵前的水平。

她解釋，這假設很可能偏樂觀，因關稅可能並非推動供應鏈重組唯一因素，故亦非推動市場份額變化的唯一因素，同時，她估計：

「中國對美年度出口增速可以提升24個百分點，而中國整體年度出口增速可以加速4個百分點。

此外，取消關稅疊加出口增速提升，可以支撑人民幣滙率。」

值得注意的是，對於沒有因301調查，而加徵關稅的中國產品……

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