低買高賣俄油 印度豬籠入水 國際 20:34 2022/07/06 分享： 分享： 危與機，永遠是一體兩面，烏克蘭戰爭對仰仗俄羅斯燃料的歐洲能源企業無疑是危，對俄能源制裁令成本急升，政府為免市民負擔過重卻不准加價，以至艱苦經營，德國能源巨頭Uniper隨時要由政府接管。在印度卻完全是另一回事，印度油企把握機遇，低買高賣俄油，豬籠入水。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 英催谷生育率 不生仔稅熱議 2022/07/04 英催谷生育率 不生仔稅熱議 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/30 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 你可能感興趣 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 22:52 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 英催谷生育率 不生仔稅熱議 22:25 2022/07/04 英催谷生育率 不生仔稅熱議 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 22:59 2022/07/03 50年超長期按揭 你敢不敢借？ 最新專欄文章 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 今日 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 國金札記 - 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/01 同是北約東擴 普京卻不還手？ 政治 地緣政治 經濟 能源供應 新興市場 石油 天然氣 通脹 德國 印度