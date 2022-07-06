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低買高賣俄油 印度豬籠入水

國際 20:34 2022/07/06

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危與機，永遠是一體兩面，烏克蘭戰爭對仰仗俄羅斯燃料的歐洲能源企業無疑是危，對俄能源制裁令成本急升，政府為免市民負擔過重卻不准加價，以至艱苦經營，德國能源巨頭Uniper隨時要由政府接管。在印度卻完全是另一回事，印度油企把握機遇，低買高賣俄油，豬籠入水。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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