低買高賣俄油 印度豬籠入水

危與機，永遠是一體兩面，烏克蘭戰爭對仰仗俄羅斯燃料的歐洲能源企業無疑是危，對俄能源制裁令成本急升，政府為免市民負擔過重卻不准加價，以至艱苦經營，德國能源巨頭Uniper隨時要由政府接管。在印度卻完全是另一回事，印度油企把握機遇，低買高賣俄油，豬籠入水。

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