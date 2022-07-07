盈利穩定增 北水估值平 名家專區 2022/07/07 分享： 分享： A、H股指數昨日又跌，國企指數和上證綜合指數技術指標發出沽出訊號，後向風險在增加，宜向高息政策股埋手，如北控水務（00371）未來盈利增長會有一成以上，而中央政策是加強水利環保工程，目的自然是青山綠水 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 2022/07/06 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 中字股實力談 - 中通盈利大增 物流景氣回暖 2022/07/06 中通盈利大增 物流景氣回暖 中字股實力談 - 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 2022/07/05 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 中字股實力談 - 潤醫併購醫院 盈利穩定增長 2022/07/05 潤醫併購醫院 盈利穩定增長 中字股實力談 - 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 2022/07/04 【期待三連升】港股無懼開局差 五不窮六不絕七月升（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 指數 銷售 服務 設計 買入