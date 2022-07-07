盈利穩定增 北水估值平

A、H股指數昨日又跌，國企指數和上證綜合指數技術指標發出沽出訊號，後向風險在增加，宜向高息政策股埋手，如北控水務（00371）未來盈利增長會有一成以上，而中央政策是加強水利環保工程，目的自然是青山綠水

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