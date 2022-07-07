景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 名家專區 2022/07/07 分享： 分享： 上海解封至今，從最新公布的6月中國PMI數字來看，製造業PMI達50.2，非製造業PMI為54.7，重回榮枯綫上，反映內地經濟正逐步復甦。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭在接受本報專訪時表示 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 2022/07/06 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 2022/07/05 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 2022/07/01 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 2022/06/30 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 2022/06/29 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 疫情 中國 香港 美國 港股 美元 銀行 通脹 GDP 美國聯儲局