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景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖

名家專區 2022/07/07

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上海解封至今，從最新公布的6月中國PMI數字來看，製造業PMI達50.2，非製造業PMI為54.7，重回榮枯綫上，反映內地經濟正逐步復甦。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭在接受本報專訪時表示

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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