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低買高賣俄油 印度豬籠入水

名家專區 2022/07/07

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危與機，永遠是一體兩面，烏克蘭戰爭對仰仗俄羅斯燃料的歐洲能源企業無疑是危，對俄能源制裁令成本急升，政府為免市民負擔過重卻不准加價，以至艱苦經營，德國能源巨頭Uniper隨時要由政府接管。在印度卻完全是

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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50年超長期樓按 你敢不敢承造？
通脹 歐洲 俄羅斯 德國 烏克蘭 石油 印度 制裁 戰爭 電力

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