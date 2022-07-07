低買高賣俄油 印度豬籠入水 名家專區 2022/07/07 分享： 分享： 危與機，永遠是一體兩面，烏克蘭戰爭對仰仗俄羅斯燃料的歐洲能源企業無疑是危，對俄能源制裁令成本急升，政府為免市民負擔過重卻不准加價，以至艱苦經營，德國能源巨頭Uniper隨時要由政府接管。在印度卻完全是 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 2022/07/06 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 2022/07/04 50年超長期樓按 你敢不敢承造？ 通脹 歐洲 俄羅斯 德國 烏克蘭 石油 印度 制裁 戰爭 電力