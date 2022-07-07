熟地供應現斷層 開拓土地不容緩 名家專區 14:00 2022/07/07 分享： 分享： 隨着啟德及近年改劃的用地陸續消耗，而東涌等供應較多的新區，仍要等2024、2025年，才有較大規模的私樓地供應，短期內將會出現真空期，需要靠私人補地價填補空缺。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 土地供應達標 全靠發展商助攻 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 你可能感興趣 土地供應達標 全靠發展商助攻 09:00 2021/06/30 土地供應達標 全靠發展商助攻 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 最新專欄文章 專家樓論 - 從1997到2022 由委員會變工作組 今日 從1997到2022 由委員會變工作組 專家樓論 - 置業難 從來未解 2022/07/06 置業難 從來未解 專家樓論 - 租樓族伺機入市 2022/07/05 租樓族伺機入市 專家樓論 - 新商廈搶客戰 2022/07/04 新商廈搶客戰 專家樓論 - 超低息環境不再 樓價怎麼走？ 2022/07/02 超低息環境不再 樓價怎麼走？ 一手市場 補地價 賣地 土地供應 填海 發展商