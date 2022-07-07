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熟地供應現斷層 開拓土地不容緩

名家專區 14:00 2022/07/07

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隨着啟德及近年改劃的用地陸續消耗，而東涌等供應較多的新區，仍要等2024、2025年，才有較大規模的私樓地供應，短期內將會出現真空期，需要靠私人補地價填補空缺。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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