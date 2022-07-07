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特首政策組2功能 黃元山成組長大熱

名家專區 2022/07/07

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作為特首御用智囊的「中央政策組」，被上任特首林鄭月娥取消，新特首李家超決定重設，並改名為「特首政策組」，立法會議員、團結香港基金高級副總裁黃元山是組長的大熱人選。

黃熱愛政策研究 冀續發揮能力

曾任李家超

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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