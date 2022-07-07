特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 名家專區 2022/07/07 分享： 分享： 作為特首御用智囊的「中央政策組」，被上任特首林鄭月娥取消，新特首李家超決定重設，並改名為「特首政策組」，立法會議員、團結香港基金高級副總裁黃元山是組長的大熱人選。 黃熱愛政策研究 冀續發揮能力 曾任李家超 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超設4小組 增公營屋百日交建議 今日 李家超設4小組 增公營屋百日交建議 務實探討通關 研中途方案減不便 今日 務實探討通關 研中途方案減不便 你可能感興趣 李家超設4小組 增公營屋百日交建議 今日 01:00 李家超設4小組 增公營屋百日交建議 務實探討通關 研中途方案減不便 今日 01:00 務實探討通關 研中途方案減不便 最新專欄文章 有政戲 - 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 2022/07/06 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 2022/07/05 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 2022/07/04 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 2022/07/02 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 有政戲 - 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 2022/07/01 習4場大合照 對港政經有何啟示？ 香港 林鄭月娥 中美關係 大灣區 基金 李家超 全職 董建華 團結香港基金 劉兆佳