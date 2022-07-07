【下半年展望】國海證券：港股短綫仍波動 第4季入直路

受疫情影響，港股上半年走勢反覆，於3月份恒指曾跌至18200點水平，其後才觸底回升。展望下半年，國海證券預期港股短綫仍波動，大市要到第4季才會有明顯改善。

回顧上半年，由於5、6月錄得升勢，整體而言港股恒指上半年累跌6.6%，於環球主要股市大是跌幅較小。單計6月份，港股升2%，更和內地A股一樣，表現跑贏其他股市。

總結5至6月份恒指轉強，主要是受惠疫情退減，內地穩經濟政策，以及對平台經濟管控降温。

港股估值仍低 穩增長政策效果初步顯現

展望下半年，國海證券指出，港股估值仍然較低，而且穩增長政策持續發力且前期政策效果初步顯現。不過，該行料第3季港股仍要經歷整固。預計港股在第2季反彈以後，在多重因素影響下可能出現調整，尤其是第3季需要警惕港股下跌的風險，即內地疫情對港股上市公司半業績的影響，以及美國聯儲局加息縮表對海外流動性的影響或將在三季度持續顯現。因此，國海證券認為港股第3季行情將較第3季更好 。

就美國加息的影響，預期年內美國加息步伐續。以史為鑒美國加息可能會對港股造成短期負面影響，但美國加息全周期內恒生指數或可能上漲。

另方面，今年是美國中期選舉年，總統拜登（Joe Biden）上台至今，支持率整體處於下行趨勢，對其中期選舉不利。現時美國通脹水平處於40年來的最高水平，治理通脹是影響中期選舉的關鍵變數。分析指出如果取消對中國輸美產品加征的關稅，美國通脹率可降低約1.3個百分點，所以美國政府或將取消或降低對華關稅，但在一些其它方面預計美國或將持續對中國強硬。這將有利往後港股表現。

就短期而言，國海證券建議投資者可留意港股4大概念。

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