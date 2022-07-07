【下半年展望】光銀：港股部分行業將有機會跑贏大市（第二版）

隨本港新冠疫情持續，港府推出一系列財政刺激措施，如消費券等政策出台，推動港股市場情緒觸底回升21000點左右。來到第三季，陸續有券商預測市場下半年展望報告，其中光銀證券認為，香港經濟有望在2022年下半年錄得超過4%的增長。

該行解釋，當前港股估值已回落較吸引區間，且投資者的樂觀情緒也將逐步回歸，帶來更多的流動性。撇除內外部各項不確定性因素後，預計今年剩餘時間恒指將於22700點至23900點之間波動，對應市盈率將達到10.0倍至10.5倍。

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下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

展望未來，疫情持續受控以及財政抒緩措施發力顯效，香港經濟有望在2022年下半年錄得超過4%的增長，抵消上半年經濟衰退帶來的損失，並認為港股部分行業將有機會跑贏大市。

報告重點：

（1）港股主要指數反彈幅度介乎3.6%至8.5%；

（2）港股部分行業（科技企業、銀行業、油氣板塊）將有機會跑贏大市……

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