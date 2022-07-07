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【下半年前瞻】內銀板塊修復 關注三大主線（持續更新）

研究報告 14:02 2022/07/07

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步入2022年下半年，經濟開始逐步築底，加上內地政策的惠民、扶助政策持續加碼，開始落地，經濟終將企穩，並為內銀板塊帶來估值修復空間。投資者宜關注三大主線，分別是：短期「基建穩增長」；低估值和高股息的國有大行；未來受益於消費、地產企穩的各大銀行。

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

內銀行板塊估值修復

近期經濟或在逐步「築底」，信貸投放現積極信號。5月投資增速回升、消費降幅收窄、出口仍有韌性、失業率回落，6月PMI重回榮枯線以上，房地產銷售指標亦按月改善。另外，6月以來信貸投放現積極信號，3個月期票據轉貼現利率持續回升，且已高於1年期票據利率。

多因素支撐內銀板塊

下半年經濟壓力開始逐步緩解，加上中國密集出台利好政策的趨勢有望延續，對銀行板塊形成了支撐：

1）財政發力、基建穩增長：方向明確，關注項目實際落地情況。融資端近期加速，專項債5月以來發行明顯加快，5、6兩月分別發行了6319億、1.4萬億，全年3.45萬億的額度基本全部發行完。

2）地產：放鬆政策持續出台，數據邊際有所企穩，關注「金九銀十」（房地產市場傳統銷售旺季是九月、十月）銷售情況能否真正回暖。在引導加大開發貸支持、各地放鬆限購、限貸、限售政策的同時，5月央行下調了首套房利率下限20bps，5年期LPR也下調15bps，直接減輕購房成本，支持市場信心。

3）行業政策：「降息」的同時加大減輕銀行成本，關注其帶來的「寬信用」效果，及後續存款自律機制改革成效。

綜合來說，當前經濟下行預期已反映在板塊低估值中。相比其他板塊，銀行股具有安全邊際和相對業績穩定性；且受益於降息、穩增長政策不斷出台、項目推進、長三角疫情管控放鬆等因素下未來經濟終將企穩的預期。

三大主線可以留意

國盛證券歸納出三大主線供投資者參考：

1.短期「基建穩增長」主線：優質中小行業績確定性更高。如寧波銀行（深 002142）。

2.低估值+高股息的國有大行：如郵儲銀行 （01658）

3.未來受益於消費、地產企穩：零售標簽銀行有修復空間，如招商銀行 （03968） 、平安銀行（深 000001）。

（持續更新）

報告來源：國盛證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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