【下半年前瞻】內銀板塊修復 關注三大主線（第二版）

步入2022年下半年，經濟開始逐步築底，加上內地政策的惠民、扶助政策持續加碼，開始落地，經濟終將企穩，並為內銀板塊帶來估值修復空間。投資者宜關注三大主線，分別是：短期「基建穩增長」；低估值和高股息的國有大行；未來受益於消費、地產企穩的各大銀行。

下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

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內銀行板塊估值修復

近期經濟或在逐步「築底」，信貸投放現積極信號。5月投資增速回升、消費降幅收窄、出口仍有韌性、失業率回落，6月PMI重回榮枯線以上，房地產銷售指標亦按月改善。另外，6月以來信貸投放現積極信號，3個月期票據轉貼現利率持續回升，且已高於1年期票據利率。

多因素支撐內銀板塊

下半年經濟壓力開始逐步緩解，加上中國密集出台利好政策的趨勢有望延續，對銀行板塊形成了支撐：

1）財政發力、基建穩增長：方向明確，關注項目實際落地情況。融資端近期加速，專項債5月以來發行明顯加快，5、6兩月分別發行了6319億、1.4萬億，全年3.45萬億的額度基本全部發行完。

2）地產：放鬆政策持續出台，數據邊際有所企穩，關注「金九銀十」（房地產市場傳統銷售旺季是九月、十月）銷售情況能否真正回暖。在引導加大開發貸支持、各地放鬆限購、限貸、限售政策的同時，5月央行下調了首套房利率下限20bps，5年期LPR也下調15bps，直接減輕購房成本，支持市場信心。

3）行業政策：「降息」的同時加大減輕銀行成本，關注其帶來的「寬信用」效果，及後續存款自律機制改革成效。

綜合來說，當前經濟下行預期已反映在板塊低估值中。相比其他板塊，銀行股具有安全邊際和相對業績穩定性；且受益於降息、穩增長政策不斷出台、項目推進、長三角疫情管控放鬆等因素下未來經濟終將企穩的預期。

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三大主線可以留意

國盛證券歸納出三大主線供投資者參考：

1.短期「基建穩增長」主線：優質中小行業績確定性更高。如寧波銀行（深 002142）。

2.低估值+高股息的國有大行：如郵儲銀行 （01658） 。

3.未來受益於消費、地產企穩：零售標簽銀行有修復空間，如招商銀行 （03968） 、平安銀行（深 000001）。

內銀板塊前瞻

國盛證券表示，內銀基本面將保持穩健增長，惟需關注業績分化。詳細分析如下：

規模增長：不低於去年同期，下半年關注結構改善情況。總量上預計今年全行業貸款投放將不低於20萬億（即2021年投放規模，測算增速10.2%以上）。但上半年需求較弱（特別是Q2收到疫情、經濟承壓等多方面因素影響）

息差：仍有下行壓力，關注銀行分化。資產端LPR多次下調、貸款重定價、零售需求疲軟，負債端存款成本競爭仍較為激烈，行業息差下行壓力仍大。關注銀行間分化

資產質量：整體穩健的趨勢不變，銀行間分化將加大。過去幾年經濟經歷了多輪波動（貿易戰、去杠杆、疫情等），但上市銀行的資產質量指標一直保持相對穩定，逾期貸款占比持續下降，撥備覆蓋率持續提升，不良生成率基本保持在0.7%-1.1%左右。

業績：行業整體或有回落壓力，但優質銀行有望保持穩定。

從市場擔憂的風險點來看，預計對優質上市銀行的影響有限：

房地產：然地產行業性風險仍大，但對上市銀行而言大多已提前加大計提、處置，其廣義信用敞口總資產比重約6%左右，即便地產不良率上升1pc，對整體不良的影響僅6bps，整體可控。

城投：近幾年部分地區財政壓力有所加大，但上市銀行大多處於經濟發達省份的核心城市，財政實力較強，項目資質也較優。且在近期穩增長不斷加碼的大環境下，地方融資需求較為旺盛，風險相對可控。

疫情：隨著長三角地區的疫情管控逐步結束+穩增長穩就業政策的不斷落地，預計下半年相關風險將逐步緩釋。

報告來源：國盛證券

編輯：陳文政

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