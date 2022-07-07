內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 名家專區 15:13 2022/07/07 分享： 分享： 近期樓市的焦點除新盤市場熱賣外，突如其來的一批內地學生再次大舉回歸本港租市，亦令租賃市場變得吸引眼球。適逢本港租金已疲弱一段長時間，內地學生的回歸，能否成為穩著租金的及時雨，仍要看以下三大因素。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 【入伙盤租務】長沙灣睿峰首錄租務 2房月租1.8萬回報2.3厘 2022/06/12 【入伙盤租務】長沙灣睿峰首錄租務 2房月租1.8萬回報2.3厘 【新入伙盤租務】THE HENLEY錄首宗租務成交 1房1.65萬租出 2022/07/04 【新入伙盤租務】THE HENLEY錄首宗租務成交 1房1.65萬租出 今明兩年 細單位入伙潮 2022/05/17 今明兩年 細單位入伙潮 你可能感興趣 【入伙盤租務】長沙灣睿峰首錄租務 2房月租1.8萬回報2.3厘 16:01 2022/06/12 【入伙盤租務】長沙灣睿峰首錄租務 2房月租1.8萬回報2.3厘 【新入伙盤租務】THE HENLEY錄首宗租務成交 1房1.65萬租出 15:02 2022/07/04 【新入伙盤租務】THE HENLEY錄首宗租務成交 1房1.65萬租出 今明兩年 細單位入伙潮 01:00 2022/05/17 今明兩年 細單位入伙潮 最新專欄文章 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 2022/07/06 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 專家樓論 - 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 專家樓論 - 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 馬鞍山 新港城 一手市場 物業出租 疫情