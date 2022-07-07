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內地生搶租潮殺到  住宅租金有得升？

名家專區 15:13 2022/07/07

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近期樓市的焦點除新盤市場熱賣外，突如其來的一批內地學生再次大舉回歸本港租市，亦令租賃市場變得吸引眼球。適逢本港租金已疲弱一段長時間，內地學生的回歸，能否成為穩著租金的及時雨，仍要看以下三大因素。

...

欄名 : 樓市分析

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