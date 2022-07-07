【復甦之路】上海恢復堂食 大行睇好餐飲股回暖？

內地餐飲消費在上半年受到疫情反彈打擊而大幅下滑，鑑於內地進一步放寬對疫情的封控措施，招商證券估計內地餐飲收入有望在下半年反彈。

招商證券指出，疫情是影響餐飲行業的最大搖擺因素，儘管2022年1月至2月中國餐飲總營收按年增長8.9%，但受疫情反彈影響，3月收入按年跌16.4%。在4月和5月，中國餐飲營收按年分別下降22.7%和21.1%，導致餐飲業1至5月累計營收按年跌8.5%。

該行認為本輪疫情加速了行業整合，為連鎖餐廳的擴張留下了更多空間。

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考慮到中國政府最近放鬆了外出用餐和旅行的限制，以及消費者對這些政策的熱情反應，招商證券預計餐飲業將大幅受益於此。

上海已經正式允許在7月初外出用餐，根據該行的管道調研，許多不同消費水平的餐廳已經被訂滿。招商證券預計中端餐飲企業如海底撈（06862）和大眾市場連鎖餐廳，如百勝中國（09987）將在今年下半年迎來反，鑒於餐館的高經營槓桿，它們的盈利有望大幅反彈。

餐飲業主要催化劑：2022下半年客流量恢復好過預期

餐飲業主要下行風險：疫情反彈；再次出現大規模封控

由於餐飲業是新冠封控措施放鬆的主要受益者之一，該行上調了所覆蓋的餐飲公司的評級。

海底撈：評級上調至「買入」，目標價：21.2元

理由：海底撈目前的估值低於歷史平均水平，其公司營運和管理水平也自啄木鳥計畫推出以來穩步提升。

百勝中國：評級上調至「中性」，目標價：374.3元

預計百勝中國的業績將反彈，但百勝中國的估值已經高於5年歷史平均的一個標準差。

招商證券指，在2021財年，許多餐飲公司為了吸引客流而推出更多特價活動，透過降低均價來吸引顧客。相信餐飲公司在22年下半年也會推更多減價活動吸引客人。除此之外，客流量也是影響餐飲公司2022年下半年經營利潤率的主要因素。

由於餐飲行業的固定成本（租金和勞工成本）高，餐飲公司的經營槓桿往往較高。因此，該行預計22年上半年經營利潤率將因經營槓桿而收縮。儘管如此，當客流量和營收復甦時，經營利潤率也將擴大，預計經營利潤率將在2022年下半年較上半年有所回升。

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