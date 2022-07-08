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【業績前瞻】航運股盈喜至 摩通剖析箇中利好

研究報告 08:10 2022/07/08

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中期業績期將至，盈喜消息又成捕捉好股的重要資訊。6月時因為美國經濟衰退陰霾、需求萎縮預期而明顯回落的航運股，7月6日收市後迎來中遠海控 （01919） 的盈喜及東方海外 （00316） 的第二季業績概要，兩者均勝市場預期。摩根大通根據兩企的業績資料及行業內的最新動向，重申看好航運股2022下半年以至2023年的供需關係，首選股依次為中遠海控、東方海外及台股長榮海運。

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中遠海控盈喜，上半年歸屬於股東的淨利潤約647.2億元人民幣，按年增加74.5%，意味第二季淨利潤按年增長48.8%至371.2億元，超出摩根大通預測數字20%以上。

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東方海外第二季業績概要，第二季收益按年增52.4%至52.8億美元，上半年收益按年增61%至104.5億美元，已完成摩根大通全年預測數字的60%。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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