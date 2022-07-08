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槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？

國際 16:05 2022/07/08

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美國近期的槍擊案再度猖獗，非牟利組織「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）的統計顯示，美國今年以來已發生300多宗大規模槍擊案，每宗槍擊案最少有4人的死傷人數。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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