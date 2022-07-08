槍管制度歧視非裔 美國憲法早埋伏線？ 國際 16:05 2022/07/08 分享： 分享： 美國近期的槍擊案再度猖獗，非牟利組織「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）的統計顯示，美國今年以來已發生300多宗大規模槍擊案，每宗槍擊案最少有4人的死傷人數。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲 2022/07/07 芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲 芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬 2022/07/06 芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬 芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 2022/07/05 芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡 2022/07/04 美非裔漢涉交通違規躲警追捕 身中最少60槍死亡 美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案 2022/05/15 美國水牛城爆超市槍擊案 疑涉種族歧視 曾直播作案 你可能感興趣 芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲 11:51 2022/07/07 芝加哥槍手承認向人群開槍釀7死 逃亡期間曾考慮再施襲 芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬 12:00 2022/07/06 芝加哥槍擊案2歲男頓失雙親 網民不忍淪孤兒捐千萬 芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 11:50 2022/07/05 芝加哥國慶巡遊槍擊6死40傷 槍手被捕前拍片早有預兆 最新專欄文章 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 2022/07/02 保守自由兩派激鬥 美墮胎運動起伏跌宕 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 2022/06/25 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 2022/06/18 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 種族主義 歧視 罪案 槍擊 美國