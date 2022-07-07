  • 29°C
香港時間 : 2022707日 (週四) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌

國際 21:24 2022/07/07

分享：

分享：

有留意英國政治新聞的讀者，相信不會對約翰遜（Boris Johnson）下台感意外，在他領導之下，政府爆出的離譜醜聞之多，到今日才達到臨界點已是比想像中遲。比較歷屆英國首相被拉下相位時辭職官員人數便知，約翰遜厚黑學功力再深厚 ，也很難不下台。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
今日
【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
低買高賣俄油 印度豬籠入水
2022/07/06
低買高賣俄油 印度豬籠入水
同是北約東擴 普京卻不還手？
2022/07/02
同是北約東擴 普京卻不還手？
從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料
2022/07/01
從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料
中美洲民不聊生 赴美難民停不了
2022/06/28
中美洲民不聊生 赴美難民停不了

你可能感興趣

【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
今日 22:56
【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
低買高賣俄油 印度豬籠入水
20:34 2022/07/06
低買高賣俄油 印度豬籠入水
同是北約東擴 普京卻不還手？
14:41 2022/07/02
同是北約東擴 普京卻不還手？

最新專欄文章

【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
今日
【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到
國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水
今日
低買高賣俄油 印度豬籠入水
國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端
2022/07/06
澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端
國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」
2022/07/05
英催谷生育率 熱議「不生仔稅」
國金札記 - 50年超長期樓按 你敢不敢承造？
2022/07/04
50年超長期樓按 你敢不敢承造？
政治 醜聞 約翰遜 選舉 英國 加息 辭職

上一篇文章

【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到

下一篇文章

【英資銀行齊挫】滙豐渣打憂英鎊下瀉 更怕壞帳撥備急增（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版