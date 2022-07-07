約翰遜一手好牌 卻打成爛牌

有留意英國政治新聞的讀者，相信不會對約翰遜（Boris Johnson）下台感意外，在他領導之下，政府爆出的離譜醜聞之多，到今日才達到臨界點已是比想像中遲。比較歷屆英國首相被拉下相位時辭職官員人數便知，約翰遜厚黑學功力再深厚 ，也很難不下台。

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