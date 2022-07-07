約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 國際 21:24 2022/07/07 分享： 分享： 有留意英國政治新聞的讀者，相信不會對約翰遜（Boris Johnson）下台感意外，在他領導之下，政府爆出的離譜醜聞之多，到今日才達到臨界點已是比想像中遲。比較歷屆英國首相被拉下相位時辭職官員人數便知，約翰遜厚黑學功力再深厚 ，也很難不下台。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 今日 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 同是北約東擴 普京卻不還手？ 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 2022/07/01 從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 你可能感興趣 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 今日 19:10 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 低買高賣俄油 印度豬籠入水 20:34 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 同是北約東擴 普京卻不還手？ 14:41 2022/07/02 同是北約東擴 普京卻不還手？ 最新專欄文章 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 今日 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水 今日 低買高賣俄油 印度豬籠入水 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 2022/07/06 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 政治 醜聞 約翰遜 選舉 英國 加息 辭職