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阿里第一上市 港成交未必增

名家專區 2022/07/08

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中概股由美回流港股勢頭，再成港股市場熱議焦點。港交所（00388）行政總裁歐冠昇日前接受外電訪問時表明，預計有更多回港上市的中概股，轉為在港雙重主要上市，以爭取納入港股通名單迎來北水。

歐冠昇更特別以阿

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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中國 美國 港股 IPO 阿里巴巴 港股通 證監會 快狗打車（02246） 天齊鋰業（09696） 商湯－W（00020）

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