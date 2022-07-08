阿里第一上市 港成交未必增

中概股由美回流港股勢頭，再成港股市場熱議焦點。港交所（00388）行政總裁歐冠昇日前接受外電訪問時表明，預計有更多回港上市的中概股，轉為在港雙重主要上市，以爭取納入港股通名單迎來北水。

歐冠昇更特別以阿

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