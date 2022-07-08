阿里第一上市 港成交未必增 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： 中概股由美回流港股勢頭，再成港股市場熱議焦點。港交所（00388）行政總裁歐冠昇日前接受外電訪問時表明，預計有更多回港上市的中概股，轉為在港雙重主要上市，以爭取納入港股通名單迎來北水。 歐冠昇更特別以阿 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 2022/07/07 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 透視中港美 - IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 2022/07/05 IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 透視中港美 - 中港股跑贏 難力保不失 2022/07/04 中港股跑贏 難力保不失 透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 2022/07/01 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 透視中港美 - 七一盛宴 提前散席？ 2022/06/30 七一盛宴 提前散席？ 中國 美國 港股 IPO 阿里巴巴 港股通 證監會 快狗打車（02246） 天齊鋰業（09696） 商湯－W（00020）