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TCL估值上調 盈利拾級增長

名家專區 2022/07/08

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A、H股指數昨日先跌後升，後向仍然睇美國對中國加徵關稅的調整程度。而昨日一直跑贏大市的TCL電子（01070），業務經過重整後會聚焦智能物聯生態，盈利有望拾級增長，估值有上升空間。

TCL電子（

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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