TCL估值上調 盈利拾級增長 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： A、H股指數昨日先跌後升，後向仍然睇美國對中國加徵關稅的調整程度。而昨日一直跑贏大市的TCL電子（01070），業務經過重整後會聚焦智能物聯生態，盈利有望拾級增長，估值有上升空間。 TCL電子（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 2022/07/07 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 中字股實力談 - 盈利穩定增 北水估值平 2022/07/07 盈利穩定增 北水估值平 中字股實力談 - 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 2022/07/06 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 中字股實力談 - 中通盈利大增 物流景氣回暖 2022/07/06 中通盈利大增 物流景氣回暖 中字股實力談 - 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 2022/07/05 【爭奪二萬二】恒指220得而復失 A股橫行小心大逆轉（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 關稅 中國 經濟 美國 指數