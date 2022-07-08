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中金：通脹高企 利率非頂

名家專區 2022/07/08

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美國6月ISM製造業PMI低於預期，其中新定單分項降至50以下，顯示需求放緩。與此同時，美國5月實際消費支出按月下滑，加劇市場對美國經濟衰退的擔憂。但另一方面，勞動力短缺、原材料價格上漲等因素繼續存在

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撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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