中金：通脹高企 利率非頂 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： 美國6月ISM製造業PMI低於預期，其中新定單分項降至50以下，顯示需求放緩。與此同時，美國5月實際消費支出按月下滑，加劇市場對美國經濟衰退的擔憂。但另一方面，勞動力短缺、原材料價格上漲等因素繼續存在 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 2022/07/07 景順趙耀庭：經濟刺激 股市回暖 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 2022/07/06 施羅德Keith Wade：全球經濟衰退憂慮增 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 2022/07/05 道富徐志傑：黃金滯脹期具優勢 專訪 - 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 2022/07/01 霸菱方偉昌：科技股下半年回暖 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 2022/06/30 信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 經濟 美國 通脹 加息 GDP 債券 國債 PMI CPI 經濟衰退