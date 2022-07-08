GDP能否達標 下半年拼內需 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： 中國經濟「穩大盤」走到關鍵節點，本土疫情再度出現變數，令防疫政策和修復經濟的博弈又起波瀾。在經歷上半年的疫情衝擊和穩大盤第一階段完成之後，經濟界目前的討論聚焦到，今年的經濟表現能否達到年初制定的5.5 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 2022/07/07 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 國情知聞 - 中國外貿新動向 7月中揭曉 2022/07/06 中國外貿新動向 7月中揭曉 國情知聞 - 全面鋪開 「以工代賑」 2022/07/05 全面鋪開 「以工代賑」 國情知聞 - 中國經濟走向 聚焦7月數據 2022/07/04 中國經濟走向 聚焦7月數據 國情知聞 - 經濟7月兩大事 半年盤點待新招 2022/07/02 經濟7月兩大事 半年盤點待新招 疫情 中國 經濟 美國 政治 通脹 貨幣政策 北京 GDP 上海