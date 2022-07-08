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GDP能否達標 下半年拼內需

名家專區 2022/07/08

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中國經濟「穩大盤」走到關鍵節點，本土疫情再度出現變數，令防疫政策和修復經濟的博弈又起波瀾。在經歷上半年的疫情衝擊和穩大盤第一階段完成之後，經濟界目前的討論聚焦到，今年的經濟表現能否達到年初制定的5.5

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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