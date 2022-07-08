約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： 有留意英國政治新聞的讀者，相信不會對約翰遜（Boris Johnson）下台感意外，在他領導之下，政府爆出的離譜醜聞之多，到今日才達到臨界點已是比想像中遲。比較歷屆英國首相被拉下相位時辭職官員人數便知 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/07 低買高賣俄油 印度豬籠入水 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 2022/07/06 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 疫情 經濟 政治 英國 通脹 加息 選舉 英鎊 約翰遜 脫歐