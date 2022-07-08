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5選委議席出缺 建制冀無競爭補選

名家專區 2022/07/08

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新一屆問責班子有4名高官來自立法會，加上議員黃元山料加入特首政策組，造成至少5個選委會界別議席空缺。據悉，立法會或年底補選，不少建制派正爭取無競爭補選，以集中精力協助港府施政。

減內耗 集中精力助港府施

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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