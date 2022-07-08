5選委議席出缺 建制冀無競爭補選 名家專區 2022/07/08 分享： 分享： 新一屆問責班子有4名高官來自立法會，加上議員黃元山料加入特首政策組，造成至少5個選委會界別議席空缺。據悉，立法會或年底補選，不少建制派正爭取無競爭補選，以集中精力協助港府施政。 減內耗 集中精力助港府施 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 2022/07/07 特首政策組2功能 黃元山成組長大熱 有政戲 - 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 2022/07/06 李家超Vs林鄭 加薪方案不一樣？ 有政戲 - 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 2022/07/05 新行會今首開會 公僕加薪有好消息？ 有政戲 - 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 2022/07/04 李家超首開高層「集思會」 揭施政優次 有政戲 - 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 2022/07/02 「50年不變」走到一半 習講話具3意義 政治 立法會 補選 選舉 民建聯 李家超 政務司 公務員事務局 行政會議 新民黨