等待真正的大賺特賺! 名家專區 01:43 2022/07/08 分享： 分享： 美股早一晚對聯儲局的會後紀要持觀望態度，收市溫和上升，儲局披露將繼續加息或以其他手段壓通脹，對市場算是並無驚嚇，亞太區股市周四由韓日股市領漲，中港股市則經過早前因疫情升溫而下跌後稍為回揚，恒生指數收升 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 好股超賣後買入良機! 2022/07/06 好股超賣後買入良機! 投資坐標 - 優先考慮一年派兩次股息! 2022/07/05 優先考慮一年派兩次股息! 投資坐標 - 「一帶一路股」進入收成期！ 2022/07/01 「一帶一路股」進入收成期！ 投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！ 2022/06/29 半年穩收16厘超高股息！ 投資坐標 - 派息取向有辣有不辣! 2022/06/28 派息取向有辣有不辣! 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 中國海洋石油（00883） 美股 理文化工（00746） 滬港聯合（01001） 中遠海控（01919） 股票 港股 盈喜