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等待真正的大賺特賺!

名家專區 01:43 2022/07/08

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美股早一晚對聯儲局的會後紀要持觀望態度，收市溫和上升，儲局披露將繼續加息或以其他手段壓通脹，對市場算是並無驚嚇，亞太區股市周四由韓日股市領漲，中港股市則經過早前因疫情升溫而下跌後稍為回揚，恒生指數收升

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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