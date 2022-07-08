【英國衰退風險】約翰遜下台化解政治危機 股滙反彈為何短暫?（第二版）

在多名內閣大臣及數十名政府高層集體辭職迫宮下，英國首相約翰遜昨日（周四）終宣布辭職。市場即時反應正面，英鎊及英股即時顯著反彈，英鎊兌每美元迅即反彈至1.2以上水平，富時100指數升逾1%收市。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 今早反彈最多近2%及1%，午後隨英鎊倒跌，倫敦交易繼續偏軟。

約翰遜被迫下台，化解了英國政府公信力受損，無法有效管治的即時政治危機，但國家經濟面臨超高通脹及急加息夾擊，經濟衰退風險愈來愈大的困局，仍看不到絲毫改善的迹象。無論保守黨內誰接任首相，新任政府的密月期均可能非常短暫，何況在野工黨要求解散國會提前大選的聲音亦不乏支持者，英國政壇風波就此已告一段落仍是言之尚早。

滙豐渣打 午後倒跌

滙豐及渣打兩大以英國為總部的銀行股，日前在財相及衛生大臣兩名重要閣員辭職表態後，股價一度隨英鎊大跌約4%及3%。滙豐今早回升最多近2%，高見50.45元，尾市一度倒跌，收報49.8元，微升0.3%。滙豐倫敦早段一度跌穿520便士，折合約48.96港元，較本港收市再跌近2%；渣打早段高見56.5元，升1%，收市倒跌1.4%，報55.1元。

先不論執政保守黨內對約翰遜是否應留任至選出新黨魁接任首相仍爭議不絶，現任首相因誠信問題被迫下台，在野工黨要求提前大選，給予選民另一次選擇機會的聲音亦大有市場。保守黨會否接受建議解提前大選，不明朗因素仍未能排除。

英國新任財相查學禮（Nadhim Zahawi）接受傳媒訪問時表示，不排除以減稅紓緩英國人面對高通脹及急加息的壓力。英國CPI通脹5月已升至9.1%見40年高，較美國通脹8.6%還要高。英倫銀行預期年底前通脹或升至11%，至今已5度加息合共1.15厘，市場預期下次加幅達0.5厘。

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面對超高通脹及薪酬加幅落後，英國工人罷工力爭加薪的浪潮此後彼落，繼英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會6月底發起罷工後，全國鐵路司機工會（ASLEF）亦發起員工投票，決定是否進行全國大罷工，情況與70、80年代煤炭工人大罷工有點相似。

英國政府以財政政策紓緩高通脹對國民壓力，原亦為可行之策。根據OECD數據，英國國債佔GDP比重已逾1.4倍，英國家庭負債達可動用開支近1.5倍，急加息及高通脹無疑令英國人生活百上加斤；但另一方面，英國國債相對GDP比率亦逾1.4倍，以發債填補財政收入下降的空間亦有限。

按OECD上月最新預測，英國GDP明年或降至零增長，可能是G20主要經濟體中，俄羅斯以外表現最差的國家。經濟衰退風險急升，不大可能因首相換人逆轉，甚至可能因處理工人罷工及與歐盟貿易關係而令風險擴大。

英國作為滙豐及渣打總部之餘，亦為其主要市場，英國經濟前景如急轉直下，銀行按GDP預測轉淡而增加「預期信貸虧損」（ECL）撥備風險有增無減，相信短綫股價反彈空間或漸收窄。

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