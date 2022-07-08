解決供應問題 先由提高透度開始 名家專區 14:09 2022/07/08 分享： 分享： 新一屆政府日前履任，面對歷來政府最重視的房屋問題。新特首李家超日前宣布成立的4個專責小組之中，便有2個關房屋土地相關，包括「土地及房屋供應統籌組」，及「公營房屋項目行動工作組」。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 相關文章 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 熟地供應現斷層 開拓土地不容緩 2022/07/07 熟地供應現斷層 開拓土地不容緩 你可能感興趣 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 09:00 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 熟地供應現斷層 開拓土地不容緩 23:07 2022/07/07 熟地供應現斷層 開拓土地不容緩 最新專欄文章 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 2022/07/07 內地生搶租潮殺到 住宅租金有得升？ 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 2022/07/06 空置樓面逼近千萬呎 甲廈租金跌勢未止 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 2022/07/05 息魔殺到 二手樓市觀望更濃 專家樓論 - 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 2022/06/30 加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 賣地 公屋 居屋 土地供應 李家超 發展商