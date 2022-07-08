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解決供應問題  先由提高透度開始

名家專區 14:09 2022/07/08

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新一屆政府日前履任，面對歷來政府最重視的房屋問題。新特首李家超日前宣布成立的4個專責小組之中，便有2個關房屋土地相關，包括「土地及房屋供應統籌組」，及「公營房屋項目行動工作組」。

...

欄名 : 樓市分析

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