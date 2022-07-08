【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產 國際 19:39 2022/07/08 分享： 分享： 安倍晉三作為日本在任最久的首相，頭號政績無疑是「安倍經濟學」（Abenomics），令沉寂廿年的日本經濟重現生氣。惟抗疫不力卻成為他的最大敗北，甚至埋下再次因病呈辭的伏線。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 2022/07/05 澳洲通脹未見頂 加息勢必浪接浪 英催谷生育率 不生仔稅熱議 2022/07/04 英催谷生育率 不生仔稅熱議 你可能感興趣 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 21:24 2022/07/07 【約翰遜下台】明明一手好牌 偏偏打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 22:56 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 低買高賣俄油 印度豬籠入水 20:34 2022/07/06 低買高賣俄油 印度豬籠入水 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 今日 約翰遜一手好牌 卻打成爛牌 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 2022/07/07 【約翰遜下台】英國首相接班人 隨時意想不到 國金札記 - 低買高賣俄油 印度豬籠入水 2022/07/07 低買高賣俄油 印度豬籠入水 國金札記 - 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 2022/07/06 澳洲通脹未見頂 加息周期僅開端 國金札記 - 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 2022/07/05 英催谷生育率 熱議「不生仔稅」 日本 名人隕歿 政治 財政政策 貨幣政策 安倍晉三 謀殺 通縮