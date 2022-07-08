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【安倍晉三身亡】對日本功大於過 「安倍經濟學」成最大政治遺產

國際 19:39 2022/07/08

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安倍晉三作為日本在任最久的首相，頭號政績無疑是「安倍經濟學」（Abenomics），令沉寂廿年的日本經濟重現生氣。惟抗疫不力卻成為他的最大敗北，甚至埋下再次因病呈辭的伏線。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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