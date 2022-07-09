約翰遜雖落台 雨未過天難晴 名家專區 2022/07/09 分享： 分享： 在多名內閣大臣及數十名政府高層集體辭職迫宮下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四終宣布辭職。市場即時反應正面，相信約翰遜下台有助化解政府管治危機，英鎊及英股顯著反彈。惟英國股滙升勢短暫， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里第一上市 港成交未必增 2022/07/08 阿里第一上市 港成交未必增 透視中港美 - 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 2022/07/07 滙豐最痛軟肋 豈止英鎊急瀉 透視中港美 - IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 2022/07/05 IPO水瓜打狗 港交所再抖抖 透視中港美 - 中港股跑贏 難力保不失 2022/07/04 中港股跑贏 難力保不失 透視中港美 - 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 2022/07/01 看懂商湯洗倉 避開新股陷阱 經濟 美國 美元 英國 銀行 通脹 貿易 壓力 加息 GDP