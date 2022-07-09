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約翰遜雖落台 雨未過天難晴

名家專區 2022/07/09

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在多名內閣大臣及數十名政府高層集體辭職迫宮下，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四終宣布辭職。市場即時反應正面，相信約翰遜下台有助化解政府管治危機，英鎊及英股顯著反彈。惟英國股滙升勢短暫，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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