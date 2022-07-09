中海油吸引 股息十多厘 名家專區 2022/07/09 分享： 分享： 中港兩地股市昨日好淡爭持，後向仍然由美國是否落實削減對中國商品加徵關稅措施所左右。事實上，美國亦左右全球油價，但全球石油供需到明年可能有缺口，油價有望繼續高企，利好對油價敏感的中國海洋石油（00883 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 2022/07/08 【小暑股市熱】港股連周好淡爭持 節氣後可以吹升風（第四版） 中字股實力談 - TCL估值上調 盈利拾級增長 2022/07/08 TCL估值上調 盈利拾級增長 中字股實力談 - 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 2022/07/07 【等拜登救市】A股以退為進 港股逆轉要靠關稅（第四版） 中字股實力談 - 盈利穩定增 北水估值平 2022/07/07 盈利穩定增 北水估值平 中字股實力談 - 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 2022/07/06 【關稅到期】恒指支持214「關稅」升市契機（第四版） 港股 投資策略 投資推介 個股分析 板塊 石油石化股 中國海洋石油（00883） 石油 紐約期油 人民幣