中海油吸引 股息十多厘

中港兩地股市昨日好淡爭持，後向仍然由美國是否落實削減對中國商品加徵關稅措施所左右。事實上，美國亦左右全球油價，但全球石油供需到明年可能有缺口，油價有望繼續高企，利好對油價敏感的中國海洋石油（00883

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