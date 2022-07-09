東南五省 中國經濟關鍵少數

總理李克強7日在福建主持召開東南沿海五省經濟座談會，這不僅是經濟「穩大盤」方針提出後第二個地方片會，更是下半年國務院第一個經濟座談會，李克強抓住中國經濟關鍵的少數，以其挑起「穩經濟的大樑」的思路，進一

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