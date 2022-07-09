東南五省 中國經濟關鍵少數 名家專區 2022/07/09 分享： 分享： 總理李克強7日在福建主持召開東南沿海五省經濟座談會，這不僅是經濟「穩大盤」方針提出後第二個地方片會，更是下半年國務院第一個經濟座談會，李克強抓住中國經濟關鍵的少數，以其挑起「穩經濟的大樑」的思路，進一 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - GDP能否達標 下半年拼內需 2022/07/08 GDP能否達標 下半年拼內需 國情知聞 - 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 2022/07/07 內地樓市回暖 壓艙經濟大盤？ 國情知聞 - 中國外貿新動向 7月中揭曉 2022/07/06 中國外貿新動向 7月中揭曉 國情知聞 - 全面鋪開 「以工代賑」 2022/07/05 全面鋪開 「以工代賑」 國情知聞 - 中國經濟走向 聚焦7月數據 2022/07/04 中國經濟走向 聚焦7月數據 中國 經濟 就業 上海 李克強 進出口 宏觀調控 福建省 廣東省 浙江省