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【疫下新趨勢】解封帶動+拓高端化 大行分析消費復甦之選

研究報告 08:17 2022/07/11

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自6月內地疫情受控，各地生活逐步恢復正常，消費復甦概念一直熱炒，當中受惠酒吧及餐廳重開的啤酒股也在列。解封後的銷售復甦料有利啤酒股交出較預期樂觀的第二季業績，以及在第三季迎來更明顯的增長，值得在中期業績發布前趁回調部署。

高盛的渠道調查顯示，截至4月底，內地夜店和餐飲渠道的重新開放率保持在40%至85%左右，但6月底則大幅提升至約80%至100%。各啤酒股的6月銷售個別表現，華潤啤酒 （00291） 錄單位數增長，百威亞太 （01876） 中國區業務錄稍微增長，青島啤 （00168） 則錄高單位數增長，均自前兩個月的倒退情況改善。高盛現時估計啤酒股在第二季實現穩健業績。第三季隨着更多銷售渠道正常化，三季度零售需求將持續復甦，按季錄得增長。

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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