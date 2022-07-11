專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出 財金猛人追蹤 2022/07/11 分享： 分享： 今期「財金專訪」請來瑞士盈豐銀行（EFG BANK）董事總經理兼投資策略主管甄俊傑，分享對下半年中美經濟的看法及投資方向。 中國逐步走出今年初疫情反彈的陰霾，復工復產，加上內地推出一系列穩經濟政策，令中 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 財金專訪 最新專欄文章 專訪聯博經濟學家 談財策發力 2022/05/10 專訪聯博經濟學家 談財策發力 瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓 2022/04/11 瑞士百達陳東 中國經濟面對兩大挑戰 地產及消費仍受壓 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 2022/03/07 瑞士寶盛鄧啟志 避險超短期部署 聚焦兩會及加息 貝萊德智庫宋宇 內地雙降後幣策續謹慎 2022/01/24 貝萊德智庫宋宇 內地雙降後幣策續謹慎 永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署 2021/08/02 永明資管 港股急挫之後 兩手準備部署 疫情 中國 香港 美國 港股 美股 指數 通脹 加息 股票