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專訪瑞士盈豐 料下半年中港股市跑出

財金猛人追蹤 2022/07/11

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今期「財金專訪」請來瑞士盈豐銀行（EFG BANK）董事總經理兼投資策略主管甄俊傑，分享對下半年中美經濟的看法及投資方向。

中國逐步走出今年初疫情反彈的陰霾，復工復產，加上內地推出一系列穩經濟政策，令中

...

欄名 : 財金專訪

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