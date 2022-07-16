【賺息趨勢】瑞信：中海油中期盈喜 支持全年盈測

美國在7月8日發布強勁的6月份就業報告，當中非農業職位繼續回升，並已接近新冠疫情爆發前水平（點擊圖片放大），預示美國經濟可能沒有走近衰退。此外，該就業報告顯示工資增長緩慢（點擊圖片放大），表明部分通脹壓力正在緩解，為聯儲局以加息抗通脹的顧慮有所減少，而市場也預計聯儲局本月底議息會議加息至少0.75厘。

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獨家專訪 花旗劉顯達 下半年薦4大潛力板塊【下一頁】

在通脹仍高企，加息步伐難以在中短期內放慢的前提下，讀者宜選每股派息具增長能力，尤其是業務可與通脹掛鈎甚至跑贏通脹的收息股。

延伸閱讀：

【通脹Vs衰退】景順Kristina Hooper：2個原因 料聯儲局本月加息0.75厘

【通脹Vs衰退】熊市=衰退？施羅德統計：美熊市約33%機會逃過衰退（第二版）

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7月16日：

【08：30】中海油 （00883） 在上周四晚發盈喜，預料2022年中期淨利潤按年增約1.12倍至1.18倍。瑞信最新發表的報告指，中海油就中期業績發出盈喜，支持今年全年盈利預測，並維持中海油H股目標價13.3元，以及投資評級「跑贏大市」不變。

瑞信表示，盡管近期油價調整可能對中海油構成不利影響，但中海油最低派息率40%的承諾，意味......

7月15日：

【18：30】昨晚，長和 （00001） 、長實 （01113） 及長江基建 （01038） 再發出聯合公告指，已與全球投資機構KKR，就投資集團旗下英國食水及污水處理公司Northumbrian Water（下稱「NW」）的25%股權定立協議，交易作價8.67億英鎊。

上述完成交易後，KKR將持NW的25%股權，而長建、長實、電能 （00006） 及長和則分別持有約39%，27%、6%及3%股權。該交易令長和系內相關公司可變現有關股權，而滙豐最新發表的報告推算，若連同持有電能的權在內，料長建......

【13：30】燃氣股因不乏公用事業性質，也為收息股類之一。不過，摩根大通最新發表的報告指，華潤燃氣 （01193） （下稱「潤燃」）股價自3月份公布去年業績以來已升逾30%，建議投資者自行獲利，並將潤燃的投資評級由「增持」降至「中性」。

摩通表示，由於潤燃銷量......

7月14日：

【20：30】長和系旗下環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，最大收入來源地為英國，雖然出售英國電力資產UK Power Networks（下稱「UKPN」）的計劃在本月初告吹，但是長建剛與長實 （01113） 聯合宣布，旗下英國食水及污水處理公司Northumbrian Water獲全球投資機構KKR投資，涉及約25%股權......

【19：30】內房股為收息股類之一，而對於近日有報道指，中國有約100個內房項目，由於發展商推遲交付，出現買家集體拒絕支付房貸的情況，大和最新發表研究報告預期，上述情況可能會進一步影響購買情緒，並導致監管機構重新收緊對開發商的預售收益要求。

大和表示，未來或有更多買家拒還房貸，重燃市場對開發商無法如期交付的恐懼，增加買家的觀望情緒，預計不少民營開發商的現金流在短期內將保持緊張，當中有少數將遇到嚴重的流動性問題。大和更指出......

【16：00】美銀最新發表的研究報告，基於友邦 （01299） 的長期增長潛力，認為其風險回報有吸引力，維持其「買入」的投資評級，目標價100元。相比起內險股，美銀偏好友邦。

友邦將於8月份披露今年上半年業績，美銀預期......

【13：00】收息股對美國息口走向敏感，而最新的本月底美國聯儲局加息預期，分析詳見：【下一頁】

【08：30】摩根大通近日發表報告認為，在中國電訊公司中，中國電信 （00728） 因擁有最廣泛的IDC/雲業務，而且收入和盈利增長達到雙位數，以及派息增長路徑清晰，預計在2023年股息回報達11%，並為中國數字化轉型的最大受益者。

摩通最看好的中國電訊公司，依次為中國電信、中國移動 （00941） ......

7月13日：

【18：30】中電 （00002） 昨晚公布，出售印度電力業務10%股權，似乎無改券商看淡的趨勢。摩根大通最新報告指，由於中電在上述出售所出現的虧損屬於非現金和一次性，故不太可能影響其派息能力。不過，摩通表示，由於中電澳洲業務的能源對沖合約虧損逾70億元，以及約10億元的一次性虧損，或削減公司今年大部分的利潤；即使該行認為出售印度電力業務對經常性基礎影響不大，但投資者或會對此作出負面反應。

摩通認為，中電在短期內的正面催化劑有限，反而較看好......

【13：00】中電 （00002） 昨晚公布，全資附屬CLP GPEC同意向CDPQ Infrastructures Asia II（CDPQ）有條件出售於Apraava Energy持有的10%權益，交易總代價為66億盧比等值美元，按當前滙率換算約6.53億港元，以現金支付，並料上述交易將錄得一次性虧損約9.8億元。摩根士丹利最新報告認為，是次為對中電盈利的另一個打擊，雖然中電在香港以外的業務從來都非一帆風順，但今年全年有關虧損或達100億元，可能抹去集團全年全部經營利潤。

不過，摩根士丹利指，只要......

【03：00】剛被瑞銀削目標價兼下調投資評級的傳統收息股煤氣 （00003） ，因去年業績遜預期兼暫停派紅股，令其「收息股魅力」大降，再加上美國聯儲局在今年5月初的議息會議開始加大加息的步伐，進一步削弱煤氣的吸引力。由今年5月至截稿前止，暫有6間券商給予煤氣最新目標價，平均值約......

7月12日：

【13：00】瑞銀最新發表關於中國燃氣股的研究報告，對行業整體維持「中性」看法，並將板塊在今年的燃氣銷量增長預測由中至高十位數調低至10%，以反映由於疫情及燃氣價格高企導致的需求疲弱。瑞銀預測行業平均氣量在2022至2024年......

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瑞銀一舉調低藍籌股煤氣 （00003） 的目標價及投資評級（點擊圖片放大），以反映其削減紅股分派導致股息增長不確定、港天然氣收費上調幅度低過預期及於內地天然氣銷量增長和邊際利潤較同業低。

不過，瑞銀卻將華潤燃氣 （01193） 的投資評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由42元上調至49元，視之為行業首選，預期華潤燃氣......

7月11日：

【13：00】摩根大通最新發表研究報告，在考慮除淨因素後，將中國銀行 （03988） 目標價由3.7元下調至3.55元，但其盈利預測不變，投資評級亦維持「增持」。摩通報告指，中行在今年的資產質素持續改善，而其海外業務亦出現復甦和改善，對中行作出積極的貢獻。

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【09：00】友邦今年首季業績雖受制嚴格防疫措施，但隨着內地及香港防疫措施有所放寬，加上友邦業務自身復甦動力及收購帶來的動力，料每股派息可保持增長之餘，盈利由明年起可恢復增長勢頭，分析詳見：【下一頁】

友邦估值分析詳見：【下一頁】

7月7日：

【17：00】英鎊滙價下跌，美銀最新發表報告便將滙豐 （00005） 在倫敦上市目標由7.25英鎊調升至7.51英鎊，但港股的滙豐目標價維持70元不變，投資評級也維持「買入」。

美銀估計，滙豐的存款利差正在恢復，令其可扭轉過去15年以來零利率環境下對其制約，基本業務模式回復以往。此外，滙豐在2021年度全年每股派息0.25美元，而美銀更估計，滙豐在未來3年的股息......

更多關於7月上旬的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行】

記者：蕭悅潾

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