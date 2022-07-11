英鎊先向1.16美元進發

英國經濟已出現滯漲，這可從其通脹率高企9.1%，3、4月GDP按月分別收縮0.1%及0.3%可反映。政治上，英國又要盡快處理蘇格蘭脫英公投及北愛爾蘭邊境等問題。換言之，誰接替約翰遜成為下任英國首相，相

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