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英鎊先向1.16美元進發

名家專區 2022/07/11

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英國經濟已出現滯漲，這可從其通脹率高企9.1%，3、4月GDP按月分別收縮0.1%及0.3%可反映。政治上，英國又要盡快處理蘇格蘭脫英公投及北愛爾蘭邊境等問題。換言之，誰接替約翰遜成為下任英國首相，相

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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