日圓有機向140進發 名家專區 2022/07/11 分享： 分享： 擔心聯儲局加息過大過急，美國經濟有機會衰退，全球資金大舉轉回美國，並泊於美債市場避險，令美國10年期債息壓回3厘之下。日圓對美債息變化最敏感，美日債息差距拉近，日圓理應走強，無奈日本經濟實在太弱，日圓 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 相信拜登政府 需要強美元 今日 相信拜登政府 需要強美元 歐元目標維持1算 今日 歐元目標維持1算 英鎊先向1.16美元進發 今日 英鎊先向1.16美元進發 澳元暫徘徊68美仙 今日 澳元暫徘徊68美仙 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 你可能感興趣 相信拜登政府 需要強美元 今日 01:00 相信拜登政府 需要強美元 歐元目標維持1算 今日 01:00 歐元目標維持1算 英鎊先向1.16美元進發 今日 01:00 英鎊先向1.16美元進發 最新專欄文章 相信拜登政府 需要強美元 今日 相信拜登政府 需要強美元 加元支持位131 今日 加元支持位131 紐元下跌目標維持60美仙 今日 紐元下跌目標維持60美仙 澳元暫徘徊68美仙 今日 澳元暫徘徊68美仙 英鎊先向1.16美元進發 今日 英鎊先向1.16美元進發 中國 美國 美國聯儲局 美滙指數 美滙 加拿大央行 加元 紐元 新西蘭央行 澳元