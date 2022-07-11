日圓有機向140進發

擔心聯儲局加息過大過急，美國經濟有機會衰退，全球資金大舉轉回美國，並泊於美債市場避險，令美國10年期債息壓回3厘之下。日圓對美債息變化最敏感，美日債息差距拉近，日圓理應走強，無奈日本經濟實在太弱，日圓

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